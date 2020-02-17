AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب منتخب مصر السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عمرو وردة

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:23 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
كشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن كواليس أزمة عمرو وردة، المحترف بالدوري اليوناني، خلال معسكر بطولة أمم أفريقيا 2019.

وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، "من الممكن أن يكون وردة غير ملتزم فى ناديه ولكنه كان ملتزما داخل المعسكر، وكان هناك ارتباك بسبب إيقافه ثم عودته مرة أخرى".

وأكد أن "لاعبي المنتخب العنصر الأساسي فى قرار عودة عمرو وردة للمنتخب الوطني مرة أخرى، والسوشيال ميديا تسببت فى أزمة بشكل كبير، والأزمة أثرت بشكل كبير على الجهاز الفني والتركيز والمردود بشكل عام فى البطولة".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صدى البلد يجيب على سؤال الساعة.. لماذا المطالبة برحيل حسام البدري عن المنتخب

شوقي غريب: رضا عبدالعال مينفعش يحلل.. صلاح في طوكيو.. ودي حكايتي مع رمضان صبحي.. فيديو وصور

أمير عزمي: الزمالك سيعود.. وكهربا ليس عليه «عفريت».. وشيكابالا مش جاى يعتزل.. شاهد

منتخب مصر يحسم مصير عمرو وردة والمحمدي

ترشيحاتنا

هل يوجد علاج لمرض حمو بيكا؟

شقي طول عمره.. حقيقة زواج نبيلة عبيد وعبد الباسط حمودة

بالأسود الساحر.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة من باريس.. شاهد

مى كساب تكشف حقيقة انفصالها عن اوكا

لا مجال للإسلام السياسي.. ماكرون يقف ضد التمويل القطري للإخوان في أوروبا

حث عليها الرسول.. 21 كلمة عند سماع الأذان تغفر ذنوبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور