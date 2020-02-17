مدرب منتخب مصر السابق يكشف كواليس جديدة في أزمة عمرو وردة

كشف هاني رمزي، المدرب العام لمنتخب مصر السابق، عن كواليس أزمة عمرو وردة، المحترف بالدوري اليوناني، خلال معسكر بطولة أمم أفريقيا 2019.





وقال رمزي فى حديثه لبرنامج "البريمو" المذاع على قناة "تن"، "من الممكن أن يكون وردة غير ملتزم فى ناديه ولكنه كان ملتزما داخل المعسكر، وكان هناك ارتباك بسبب إيقافه ثم عودته مرة أخرى".





وأكد أن "لاعبي المنتخب العنصر الأساسي فى قرار عودة عمرو وردة للمنتخب الوطني مرة أخرى، والسوشيال ميديا تسببت فى أزمة بشكل كبير، والأزمة أثرت بشكل كبير على الجهاز الفني والتركيز والمردود بشكل عام فى البطولة".