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رياضة

واضح وصاحب قرار .. حسام غالي يتحدث لأول مرة عن صالح سليم..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:39 م
صدى البلد
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عمر سلامة
تحدث حسام غالي نجم النادي الأهلي السابق، عن صالح سليم رئيس القلعة الحمراء السابق، مشيرًا إلى أن عائلة آل سليم جميعها كانت مخلصة للنادي الأهلي دون أي شعارات ووضعت المارد الأحمر أولوية على مصالحهم الشخصية.

وقال الكابيتانو خلال تواجده في برنامج القاهرة أبو ظبي الذي يذاع على قناة أبو ظبي الرياضية 1:" عائلة آل سليم محبوبة فعلا، وبالذات الكابتن صالح سليم، لانه دائما كان يعلي مصلحة الأهلي عن مصالحه الشخصية، بدون أي مقابل".

وواصل:" صالح سليم كان أهم ميزة فيه أنه يواجه، ولا يتأثر بأي ضغوط، وكان صاحب قرار وواضح".

وأتم:" كابتن صالح سليم كان له مقولة وشعار وهو الأهلي فوق الجميع، لكن حاليًا المصلحة الشخصية أهم من النادي الأهلي".


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