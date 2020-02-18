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حوادث

الدستورية العليا تعلن اليوم فعاليات اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:00 ص
المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية العليا
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محمد زهير
تعقد المحكمة الدستورية العليا|، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل فعاليات اجتماع القاهرة الرابع لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الأفريقية، المزمع انعقاده فى الفترة من 22 - 25 فبراير 2020.



ويشارك فى أعمال المؤتمر رؤساء وأعضاء بتلك المحاكم والمجالس الدستورية العليا بسائر الدول الأفريقية، إلى جانب مشاركة سفراء الدول المدعوة وعدد من الخبراء الدوليين والقضاء الدستوري.

وكانت بداية اجتماعات رؤساء المحاكم الدستورية والعليا الأفريقية عام 2017 بمبادرة من المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا، السابق حيث تم تنظيم المؤتمر بمقر المحكمة الدستورية العليا بالقاهرة، وبالاشتراك مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، وبدأت هذه الاجتماعات فى الانعقاد بشكل دورى كل عام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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