93 ضحية جديدة.. ارتفاع أعداد الوفيات في الصين بسبب كورونا

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع ضحايا فيروس كورونا إلى 1789 شخصا في مقاطعة هوبي.





وقال مسئول صيني إنه تم تسجيل 93 حالة إصابة جديدة، اليوم، في مقاطعة هوبي، مضيفا أن هناك 1807 إصابات جديدة بالفيروس





واستخدم الأطباء الصينيون طريقة جديدة من أجل التعرف على فيروس كورونا الجديد ، بهدف التوصل إلى علاج للفيروس، من خلال الحالات التي شفيت.





وذكرت رويترز أن الأطباء في شنجهاي يستخدمون جرعات من بلازما الدم من أشخاص متعافين من فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، ن دفعات من بلازما الدم من أشخاص تعافوا من الفيروس التاجي لعلاج الذين ما زالوا يقاتلون العدوى ، حيث أبلغوا عن بعض النتائج الأولية المشجعة.





كان المركز المالي الصيني في شانجهاي أمس الإثنين، قد سجل 332 حالة إصابة، توفي أحدهم في الأسابيع الأخيرة. وقال لو هونجتشو، الأستاذ والمدير المشارك لمركز شنجهاي للصحة العامة، إن 184 حالة لا تزال في المستشفى، بما في ذلك 166 حالة إصابة خفيفة، بينما 18 حالة خطيرة.