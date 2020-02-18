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أخبار العالم

لاستئناف المفاوضات.. بعثة الأمم المتحدة تعلن موعد اجتماع اللجنة العسكرية الليبية في جنيف

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 01:43 ص
مؤتمر برلين حول ليبيا
مؤتمر برلين حول ليبيا
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أ ش أ
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن اللجنة العسكرية الليبية المشتركة "5+5"، ستجتمع في جنيف، اليوم الثلاثاء؛ بهدف استئناف المفاوضات.

وأضافت البعثة، في تغريدة على "تويتر" وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، مساء الإثنين: "نشيد بالإحساس بالمسؤولية والروح الجادة والبناءة للمشاركين في أعمال اللجنة".

وأعربت البعثة، عن أملها في أن "هذه الروح ستكون حاضرة، أيضًا في المفاوضات السياسية الليبية الشاملة المقرر إجراؤها في 26 فبراير الجاري"، ودعت البعثة "جميع الأطراف إلى اغتنام هذه الفرصة وإعطاء رد إيجابي".

وفي الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، عقد الاجتماع الأول للجنة العسكرية في جنيف؛ حيث تمثل المناقشات في هذا الإطار، أحد المسارات الثلاثة للمفاوضات الليبية إلى جانب اللجنتين السياسية والاقتصادية.

ووفقًا لنتائج تلك الجولة، صرحت بعثة الأمم المتحدة، بأنها تقدر وصول الجانبين إلى جنيف، مع إظهار "روح مسؤولية جادة".

وذكرت البعثة، أن جو المناقشات، اتسم بالطابع الإيجابي والمهني المحترف، ونوهت بوجود "إجماع بين الطرفين على أهمية الحفاظ على وقف إطلاق النار، الذي تم الإعلان عنه في 12 يناير الماضي، وكذلك ضرورة الالتزام به".

ودارت المفاوضات حول تعزيز الهدنة بحيث يتحول إلى نظام وقف إطلاق النار. 

ووفقا للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، تم إحراز تقدم في العديد من الأمور والقضايا المهمة، ومع ذلك لا تزال هناك عدة نقاط خلافية.
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