طالب بتوعية المواطنين بما يحدث من تغيير.. المحافظ: مشروع التحول الرقمي ببورسعيد من أكبر إنجازات الدولة

التقى اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، فريق عمل التوعية والدعاية لمشروع التحول الرقمى بوزارة الاتصالات، فى إطار تدريب المواطنين على استخدام الخدمات الرقمية التى وفرتها الدولة المصرية على أرض بورسعيد، وذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والدكتور على ابو سمرة وكيل وزارة الشباب والرياضة، وممثلى وزارة الاتصالات، والرقابة الإدارية .





فى بداية اللقاء، استعرض اللواء عادل الغضبان مع الحضور، جهود الدولة المصرية على أرض بورسعيد خلال السنوات السابقة وحتى الآن فى كافة القطاعات، وخطط التنمية المستدامة التى تنطلق من بورسعيد ، قائلا: "مواطنى بورسعيد أكثر حظا من غيرهم، ويكفينا أننا أول محافظة خالية من العشوائيات، ولابد من الوعى بمستوى الانجازات التى تقام على أرض بورسعيد".





وتحدث المحافظ عن المشروعات العملاقة التى شهدتها المحافظة بداية من تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، وتنفيذ مبادرات حدائق بلا أسوار، وتقديم خدمات على أعلى مستوى للمواطن.





وأوضح أهمية انطلاق مشروع التأمين الصحى الشامل من بورسعيد والطفرة الطبية فى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين والتى باتت واضحة من خلال توفير مستشفيات ووحدات صحية على أعلى مستوى ، وكذا الأطقم الطبية ووسائل ونظم علاجية على أحدث مستوى ، مشيرا أنه لمس رضا المواطنين عن المنظومة من خلال جولاته المتعددة داخل مستشفيات بورسعيد .





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وأكد اللواء عادل الغضبان، أن مشروع التحول الرقمى يعتبر من أكبر إنجازات الدولة المصرية فى بورسعيد، والذى يهدف للتيسير على المواطن وتقديم الخدمة بشكل أسرع وأدق موضحا أهم الخدمات المميكنة فى المحافظة والتى منها خدمات التوثيق ، التموين ، والمرور ، والتعليم ، ومراكز خدمة المواطنين.





ولفت إلى أن المواطن أصبح قادر على الحصول على الخدمة من خلال الموبايل ، وكذلك ميكنة الأعمال الإدارية والمالية والمشتريات والدفع الإلكترونى، مما يساهم فى تقديم الخدمة على أعلى درجة من الدقة والكفاءة.





كما تطرق اللواء عادل الغضبان إلى أهمية التثقيف والوعى المجتمعى لدى المواطنين بما يحدث على أرض المحافظة من تنمية وانجازات تساهم فى تغيير حياة المواطنين بشكل كبير، ووضع بورسعيد على طريق التنمية المستدامة والتى تستهدف تحقيقها الدولة المصرية.



