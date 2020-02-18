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رياضة

بالأرقام.. ذكرى سيئة تطارد ليفربول أمام أتليتكو مدريد

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:54 ص
أتلتيكو مدريد ضد
أتلتيكو مدريد ضد ليفربول
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إسراء أشرف
يخوض فريق أتليتكو مدريد الإسباني، مواجهة من العيار الثقيل عندما يستضيف نظيره ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "واندا ميتروبوليتانو"، في ذهاب مباريات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ولم يكن أتليتكو مدريد في مستواه المعهود في الفترة الأخيرة هذا الموسم، حيث حقق انتصار وحيد في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الليجا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.

ويدرك الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الأتلتي، أن مهمته لن تكون سهلة، أمام خصم قوي مثل ليفربول حامل اللقب، والذي يمر بفترة جيدة هذا الموسم.

ولم يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، في مسيرة تضمنت 25 انتصار وتعادل وحيد، ليعتلي قمة البريميرليج برصيد 76 نقطة، وتفصله خطوة واحدة عن تحقيق اللقب الغائب عن أسوار أنفيلد منذ 30 عامًا.

وتنتظر دفاع أتلتيكو مدريد مهمة صعبة في احتواء خطورة مثلث الرعب محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وساديو ماني.

صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وليفربول

المباراة هي المواجهة الـ 5 للفريقين، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا من موسم 2008\ 2009، ووقتها تبادل الفريقان التعادل الإيجابي 1-1.

لكن ليفربول يمتلك ذكرى  سيئة أمام أتلتيكو مدريد بعدما تكرر الاصطدام بينهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي من موسم 2009\ 2010، ووقتها تغلب الأتلتي على ملعبه 1-0 في لقاء الذهاب، بينما فاز الريدز في الإياب 2-1 على "آنفيلد"، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليتأهل الروخي بلانكوس إلى المباراة النهائية، حيث كانت الخسارة للفريق الإسباني بهدف دييجو فورلان بمثابة الفوز.

وأحرز أتلتيكو مدريد 4 أهداف مقابل 4 لليفربول أيضًا، ويعتبر 
دييجو فورلان، 
الوحيد الذي نجح في هز شباك ليفربول مرتين ذهابًا وإيابًا في نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الإياب بين الفريقين الإنجليزي والإسباني، في 11 مارس المقبل على ملعب "أنفيلد" معقل ليفربول.
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