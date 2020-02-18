بالأرقام.. ذكرى سيئة تطارد ليفربول أمام أتليتكو مدريد

ولم يكن أتليتكو مدريد في مستواه المعهود في الفترة الأخيرة هذا الموسم، حيث حقق انتصار وحيد في آخر 5 مباريات في الدوري الإسباني، ليحتل المركز الرابع في ترتيب الليجا بفارق 13 نقطة عن ريال مدريد المتصدر.







ويدرك الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الأتلتي، أن مهمته لن تكون سهلة، أمام خصم قوي مثل ليفربول حامل اللقب، والذي يمر بفترة جيدة هذا الموسم.



ولم يخسر ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن، في مسيرة تضمنت 25 انتصار وتعادل وحيد، ليعتلي قمة البريميرليج برصيد 76 نقطة، وتفصله خطوة واحدة عن تحقيق اللقب الغائب عن أسوار أنفيلد منذ 30 عامًا.





وتنتظر دفاع أتلتيكو مدريد مهمة صعبة في احتواء خطورة مثلث الرعب محمد صلاح، وروبرتو فيرمينو، وساديو ماني.





صدى البلد يستعرض تاريخ مواجهات أتلتيكو مدريد وليفربول



المباراة هي المواجهة الـ 5 للفريقين، حيث كان اللقاء الأول في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا من موسم 2008\ 2009، ووقتها تبادل الفريقان التعادل الإيجابي 1-1.





لكن ليفربول يمتلك ذكرى سيئة أمام أتلتيكو مدريد بعدما تكرر الاصطدام بينهما في نصف نهائي الدوري الأوروبي من موسم 2009\ 2010، ووقتها تغلب الأتلتي على ملعبه 1-0 في لقاء الذهاب، بينما فاز الريدز في الإياب 2-1 على "آنفيلد"، بعد اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ليتأهل الروخي بلانكوس إلى المباراة النهائية، حيث كانت الخسارة للفريق الإسباني بهدف دييجو فورلان بمثابة الفوز.



