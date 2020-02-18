محمى بقوة القانون.. الإنقاذ البحرى تكشف ملابسات ظهور الدولفين فى الغردقة.. فيديو

قال حسن الطيب، رئيس جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة السابق، إن مصر بخير والبحر الأحمر من أجمل وأنظف بيئة على مستوى العالم، لافتًا إلى أن الدولفين "الريسو" نادر ويعيش على الأعماق وبين الشعاب المرجانية ويتغذى عليها.





وأضاف حسن الطيب، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع على فضائية " mbc مصر"، أن ظهور "الريسو دولفين" فى الغردقة نادر جدًا، خاصة أنه يعيش فى بيئة نظيفة جدًا ولونه أبيض ومساعد للبيئة.





وأوضح أن "الريسو دولفين" يظهر دائمًا فى البيئة النظيفة، مؤكدًا أنه بشرى خير للمصريين ويؤكد سلامة البيئة فى البحر الأحمر، مشيرا إلى أن الدولفين صديق للإنسان ويخرج لتحيته.





ولفت إلى أن البحر الاحمر به أكثر من 13 نوعا من الدلافين، وأكثرها النوع الدوار، مؤكدًا أنه ممنوع صيد الدولفين فى مصر والدول العربية.





ونوه إلى أن الدولفين فى أمان فى مصر والدول العربية وفقًا للقانون، لافتًا إلى أنه لاتوجد أى خطورة تهدد الدلافين فى البحر الأحمر، وظهور الريسو دولفين فى الغردقة لا يشكل خطرًا.