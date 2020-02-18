الكرملين: وزير الطاقة الروسي يواصل عمله مع الشركاء في "أوبك+" بشأن مستقبل النفط

صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يواصل عمله مع شركاء موسكو في إطار اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط (أوبك+) بشأن مستقبل صفقة النفط وأسعاره.

وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن وزير الطاقة الروسي يواصل العمل مع زملائه في لجنة (أوبك+) لمناقشة الوضع الراهن في سوق النفط.

وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستتخذ قرارًا في الوقت المناسب بشأن الاتفاق مع "أوبك+".

وأعلنت شركات النفط الروسية - بعد لقائها مع نوفاك - دعمها المبدئي لتمديد صفقة "أوبك+" حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020، شريطة استمرارها في ظل الظروف الراهنة.

وكانت اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط (أوبك+) قد ناقشت -خلال اجتماعها الطارئ بداية فبراير الجاري- الوضع الراهن في سوق النفط، وأوصت بتمديد اتفاقية "أوبك+" حتى نهاية عام 2020، وبتخفيض إضافي في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميًا حتى يونيو المقبل من أجل استقرار سوق النفط.







