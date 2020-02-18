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أخبار العالم

الكرملين: وزير الطاقة الروسي يواصل عمله مع الشركاء في "أوبك+" بشأن مستقبل النفط

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 02:56 م
صدى البلد
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أ ش أ
صرح المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية "الكرملين" دميتري بيسكوف إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك يواصل عمله مع شركاء موسكو في إطار اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط (أوبك+) بشأن مستقبل صفقة النفط وأسعاره.
وأضاف بيسكوف - في تصريح اليوم الثلاثاء - أن وزير الطاقة الروسي يواصل العمل مع زملائه في لجنة (أوبك+) لمناقشة الوضع الراهن في سوق النفط.
وكان المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستتخذ قرارًا في الوقت المناسب بشأن الاتفاق مع "أوبك+".
وأعلنت شركات النفط الروسية - بعد لقائها مع نوفاك - دعمها المبدئي لتمديد صفقة "أوبك+" حتى نهاية الربع الثاني من عام 2020، شريطة استمرارها في ظل الظروف الراهنة.
وكانت اللجنة الفنية لتحالف الدول المصدرة للنفط (أوبك+) قد ناقشت -خلال اجتماعها الطارئ بداية فبراير الجاري- الوضع الراهن في سوق النفط، وأوصت بتمديد اتفاقية "أوبك+" حتى نهاية عام 2020، وبتخفيض إضافي في إنتاج النفط بمقدار 600 ألف برميل يوميًا حتى يونيو المقبل من أجل استقرار سوق النفط.


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