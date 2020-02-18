تعرفي على أهم المحظورات خلال فترة الحمل..فيديو

قال الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد والعقم بقصر العيني: إن الحمل بمثابة الرحلة التي يجب أن تستعد لها المرأة، بمجرد التفكير في الإنجاب، لأخذ الاحتياطات اللازمة والعلاجات قبل تلك الفترة.





وأضاف الدكتور عمرو حسن خلال حواره لبرنامج "السفيرة عزيزة" الذي يذاع علي فضائيه "دي إم سي"، أنه من الضروري المتابعة مع دكتور أمراض نسا، من قبل فترة الحمل، خاصة إذا كانت السيدة مصابة بمرض مزمن، أو تتناول أدوية خطيرة علي الحمل.





وأشار الدكتور عمرو حسن، إلى ضرورة تجني التدخين والشيشة، لأنها من العادات السيئة والتي تؤدي لتشوه الجنين ، إضافة إلى الوزن الزائد الذي تسبب في ارتفاع نسبة الإصابة بسكر الحمل والولادة القيصرية.





وأوضح الدكتور عمرو حسن، ضرورة حساب مواعيد الدورة الشهرية ، بحيث عندما تتأخر تقوم بعمل اختبارات الحمل .





وتابع: عمرو حسن أن حمض الفوليك من الفيتامينات الهامة التي يجب ان تتناولها السيدة خلال الثلاث شهور الأولى للحمل، لتجنب حدوث أية تشوهات للجنين.