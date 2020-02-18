خلال 11 عاما.. كيف كان أبطال فيلم رأس السنة وإلى أين صاروا؟

يحيي فيلم "رأس السنة" للكاتب محمد حفظي والمخرج صقر ذكريات عام 2009، فأحداث الفيلم تدور في إطار ليلة راس السنة لعام 2009، وهو ما يطرح تساؤل وتخيل حول النقطة التي كان نجوم الفيلم وصلوا إليها في مشوارهم الفني.





شيرين رضا

تلعب دور سوزي في فيلم رأس السنة، أما على أرض الواقع فكانت شيرين تقوم بالخطوات الأولى لعودتها بعد آخر ظهور لها في فيلم حسن اللول مع النجم أحمد زكي عام 1997، إذ ظهرت شيرين ضيفة شرف في مسلسل لحظات حرجة والمسلسل الكوميدي راجل وست ستات، قبل أن تحظى بانطلاقتها القوية في فيلم الفيل الأزرق بدور ديجا عام 2014.

أحمد مالك

شارك في مسلسل أحلامنا الحلوة عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، وذلك في عام 2005، وبعدها بخمس سنوات لعب مالك دور الطفل حسن البنا في مسلسل الجماعة في عام 2010 ويقوم بدور شريف الفتى الثري في فيلم رأس السنة.

إنجي المقدم

تجسد دور مريم في الفيلم، بدأت إنجي مسيرتها على الشاشة مذيعة في عدد من القنوات والبرامج الشهيرة مثل السلم والتعبان على قناة أوربت ومساءك سكر زيادة، وفي عام 2007 انطلقت انجي في عالم التمثيل من خلال دور د.ليلى في مسلسل لحظات حرجة، ثم قامت ببطولة المسلسل الكوميدي أحمد اتجوز مني بجزئيه الأول والثاني، ولعبت أيضًا دور ريهام في مسلسل حرمت يا بابا.

بسمة

كانت تعيش في سنوات التألق والنجومية في تلك الفترة، إذ عرفها الجمهور من خلال العديد من الأعمال الشهيرة مثل "ليلة سقوط بغداد، ومرجان أحمد مرجان، والناظر، وحريم كريم، وواحد من الناس".

تقوم بسمة بدور رانيا شقيقة شريف التي تعود من لبنان بعد الكثير من المشاكل الزوجية.





إياد نصار

بدأ إياد مسيرته في الأردن منذ منتصف التسعينيات، ثم انتقل إلى القاهرة وبدأت مسيرته مع الجمهور المصري من خلال مسلسل صرخة أنثى عام 2007، وفي عام 2009 قام بدور زياد في مسلسل خاص جدا مع النجمة يسرا، ولعب أيضًا دور مراد في فيلم حفل زفاف.