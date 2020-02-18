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اقتصاد

التراجع يتواصل.. أسعار الذهب فى نهاية تعاملات اليوم.. تعرف عليها

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 04:45 م
ذهب
ذهب
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محمد يحيى

انخفضت أسعار الذهب في تعاملات نهاية اليوم الثلاثاء بمتوسط 5 جنيهات مقارنة بما كانت عليه أمس الإثنين.


وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 689 جنيها مقابل 696.1 جنيه أمس بفارق 7.1 جنيه.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأعلي فئة؛ نحو 787 جنيها مقابل 795.5 جنيه أمس بفرق8.5 جنيه.


بينما وصل سعر الجرام الواحد من عيار 18 لنحو 591 جنيها مقابل 596.65 جنيه أمس الإثنين بفارق5.65 جنيه.


وبلغ سعر الجرام الواحد من عيار 14 الأدني فئة لـ 459 جنيها اليوم مقابل 464.05 جنيه أمس بتراجع بلغ5.05 جنيه.


ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 5512 جنيها و أوقية الذهب لـ 24.5 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 787.43 ألف جنيه.

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