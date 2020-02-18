السجن من 3 لـ 7 سنوات لـ 16 متهما بالاتجار في البشر وتهريب المهاجرين

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بالسجن من 3 إلى 7 سنوات لـ 16 متهمًا وغرامة 200 ألف لكل متهم بتهمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنزهة.





صدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، وعضوية المستشارين محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد و هاني شحاتة.