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حوادث

مصر تحاصر الفساد .. فيديو جديد من الرقابة الإدارية حول مواجهة جرائم غسل الأموال

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 07:29 م
صدى البلد
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إبراهيم مصطفى
نشرت هيئة الرقابة الإدارية فيديو جديدا حول مواجهة جرائم غسل الأموال، تحت شعار « مصر تحاصر الفساد مع بعض هنقضي عليه».

وجاء الفيديو: «قانون غسل الأموال ينفي أي مسئولية جنائية أو مدنية عن أي واحد حسن النية بيقوم بواجبه وبيخطر وحدة غسل الأموال والجهات المعنية باشتباهات الغسل»، مضيفًا: «مش بس كده ده لو جريمة الغسل حصلت بالفعل واحد من أطرافها بادر قبل ما الجريمة تتكشف و بلغ عنها السلطات بالاستدلال أو التحقيق وعن باقي أطرافها المحكمة بتعفيه من عقوبتين السجن والغرامة».

وأضاف الفيديو: « حتى لو الجريمة اكتشفت وواحدة من الجناة أتعاون مع السلطات بمعلومات ساعدتها في الوصول لباقي الأطراف أو الأموال محل الجريمة يعفي من العقوبتين».
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