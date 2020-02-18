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التعليم عن واقعة تشغيل فيديو وصلة رقص في مدرسة: الطلاب شغلوا الفيديو ولا تهاون مع سوء السلوك

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:09 م
صدى البلد
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هاني حسين
علق رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، على مشاهدة الطلاب لوصلة رقص على شاشة السبورة الذكية بأحد مدارس المنوفية، إنه لا تهاون مع سوء السلوك، ووجه حديثه لأولياء الأمور، قائلًا "ابنك لما يغلط هيتحاسب".

وأضاف رضا حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، "تم فصل الـ 22 طالبا لمدة 3 أيام ولو تكرر الأمر سيكون الفصل نهائيًا".

وتابع رضا حجازي "تعديل لائحة الانضباط كي تكون أكثر صرامة بسبب واقعة مدرسة المنوفية، وتم تشغيل الفيديو الراقص داخل الفصل بمدرسة بالمنوفية في وقت الفسحة".

وأوضح رضا حجازي أن "الطلاب قاموا بتغيير برنامج السبورة الذكية ووضعوا الفيديو الراقص وتشغيل أغنيات ركيكة وتحمل كلمات بذيئة سيتعرضون لجزاءات، وتم تحويل مشرف الدور إلى التحقيق".

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