التعليم: إحالة مدرس للتحقيق بسبب تدخين الشيشة داخل الفصل.. وأحمد موسى: قاعد في غرزة

قال رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم، إنه تم تحويل مدرس للتحقيق بسبب واقعة "شرب الشيشة" في أحد فصول مدرسة بمدينة السادس من أكتوبر، وتم إيقاف مدير المدرسة.





وعلق الإعلامي أحمد موسى "إزاي ده حصل والمدرس قاعد في قهوة وغرزة وليس في فصل مدرسي"، ورد رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم، قائلا "سينال عقابه".





وعن واقعة فيديو الرقص بمدرسة بالمنوفية، أكد رضا حجازي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم فصل 22 طالبا لمدة 3 أيام ولو تكرر الأمر سيكون الفصل نهائيا".





وتابع رضا حجازي "تعديل لائحة الانضباط لتكون أكثر صرامة بسبب واقعة مدرسة المنوفية، وتم تشغيل الفيدو الراقص داخل الفصل بمدرسة بالمنوفية في وقت الفسحة".





وأكمل رضا حجازي "الطلاب قاموا بتغيير برنامج السبورة الذكية ووضعوا الفيديو الراقص وتشغيل أغاني ركيكة وتحمل كلمات بذيئة سيتعرضون لجزاءات، وتم تحويل مشرف الدور إلى التحقيق".



