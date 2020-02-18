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رياضة

المجموعة الرابعة تشتعل.. وفارق الأهداف يحرم النصر السعودي من الصدارة

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 08:59 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أسدل الستار مساء اليوم الثلاثاء، على منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا 2020.


وتضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال آسيا، أندية النصر السعودي والسد القطري والعين الإماراتي، بالإضافة إلى سباهان أصفهان الإيراني.


وبهذه النتائج، تصدر السد القطري، جدول ترتيب المجموعة الرابعة، برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف فقط عن النصر "الوصيف"، حيث حقق كل منهما انتصارا وتعادلا.


ومن ناحيته، جاء سباهان أصفهان الإيراني، في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، في الوقت الذي يقبع فيه العين الإماراتي، في المركز الأخير، بدون أي نقاط.
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