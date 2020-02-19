تحرك برلماني بسبب مسابقة 120 معلما بوزارة التربية والتعليم

قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن مسابقة 120 معلم التابعة وزارة التربية والتعليم.



