تحرك برلماني بسبب مسابقة 120 معلما بوزارة التربية والتعليم

قال مصطفى كمال عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أنه تقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان بشأن مسابقة 120 معلم التابعة وزارة التربية والتعليم.
وأكد "كمال" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن أروقة المدارس تشهد معاناة كل عام بسبب العجز في المعلمين بالمدارس مما يعوق الحركة التعليمية للطلاب وفى نفس الوقت تمثل إرهاق شديد على المعلمين، والسبب بهذه الأزمة هو خروج عدد كبير كل عام للتقاعد على المعاش من المعلمين، كما أن زيادة عدد السكان تؤدى بالطبع إلى زيادة عدد الطلاب مما يسبب أيضًا عجز صارخ بالمعلمين في المدارس، والمشكلة تكمن في توفير أموال من أجل التعيين، حيثُ يتوفر لدينا القوى البشرية فخريجى كلية التربية بالآلاف.
وتساءل النائب عن مصير مسابقة الـ 120 ألف معلم ومصير المتقدمين بها، فهل بذلك فشلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في توفير موازنة مالية للتعاقد المؤقت مع معلمين جدد حيث إن تكلفة مسابقة الـ 120 ألف معلم تصل إلى مليار و600 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة.