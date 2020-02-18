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سيارات

أخبار السيارات.. سوزوكي تستعد لطرح اسبريسو suzuki espresso.. تخفيضات على هيونداي توسان hyundai tucson

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:39 م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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اشرف عطية

أعلنت سوزوكي اليابانية بشكل غير رسمي أنها ستقدم سيارة جديدة قريبًا في مصر وهي السيارة سوزوكي اسبريسو
المصنعة في الهند والتي ينتظر أن  تدخل السوق المصري خلال شهر مارس المقبل ، وتتميز السيارة suzuki espresso بمحرك 3 سلندر 1000 سي سي بقوة 67 حصان وناقل حركة مانيوال 5 سرعات أو أوتوماتيك بامكانيات المانيوال.


نتيجة بحث الصور عن سوزوكي اسيريسو

suzuki espresso price



ولم يتم الاعلان عن أسعار السيارة سوزوكي اسبريسو في مصر حيث ينتظر ظهور المزيد من
التفاصيل في مارس المقبل ولكن السيارة suzuki espresso من فئة السيارات متعددة الاستخدامات
الأصغر المدمجة مع امكانية استيعابها 5 أفراد مع توافرها بطول يبلغ 3.6 متر
وعرض 1.5 متر وارتفاع 1.56 متر.


نتيجة بحث الصور عن suzuki espresso price



وتتمتع السيارة سوزوكي اسبريسو بتكييف هواء وايرباج أمامي وعجلات 13 أو 14 بوصة ولوحة قيادة متطورة وزجاج كهربائي كامل وفتحات AUX وUSB  .


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سعر ومواصفات سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية.. صور


سيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة ينتظر عشاق سيارات تويوتا التعديلات التى تطرحها الشركة اليابانية على موديلاتها سنويًا، لذا حرصنا على تقديم تفاصيل سعر ومواصفات سيارة تويوتا كورولا 2020 الجديدة في مصر والسعودية، والتى تتمتع بالعديد من وسائل الامان والرفاهية كما تعودنا من الصانع الياباني.

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مواصفات تويوتا كورولا 2020 مصر

تأتي مواصفات تويوتا كورولا 2020 مصر بمحرك V4 و السعة اللترية 1600 CC و عزم الدوران 154 نيوتن متر وعدد الاحصنة : 120 حصان عند 6000 لفة/ دقيقة و الفتيس من نوع CVT ٦ سرعات و تتسارع تويوتا كورولا 2020 من 0 الي 100 كم في الساعة خلال 12 ثانية

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تويوتا كورولا 2020

وتتوافر تويوتا 2020 بجر امامي للعجلات و سرعة قصوي : 190 km/h ومعدل استهلاك الوقود 6.8 لتر لكل 100 km بسعة الخزان يكفي 50 لترا و ينصح بأستخدام ببنزين 92 لانة افضل وقود لضمان اعلي اداء للسيارة تويوتا كورولا 2020

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

toyota corolla 2020

اما عن ابعاد السيارة toyota corolla 2020 فيأتي الطول 4.640 ملم و العرض 1.780 ملم و الارتفاع : 1.435 ملم و تأتي قاعدة العجلات  2700 ملم و ارتفاع عن الأرض : 136 ملم و سعة الشنطة : 470 لتر و وزن السيارة : 1260 kg

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020 الفئة الاولي

وتأتي تويوتا كورولا 2020 الفئة الاولي بالعديد من وسائل الراحة فتتوافر بتكييف تاتش وباور ستيرنج كهربائي و4 زجاج كهرباء وعجلة قيادة مالتي فانكشن يمكنك التكم من خلالها بالعديد من الوظائف الحيوية للسيارة والكاسيت والرد علي المكالمات عن طريق ربط الهاتف بالسيارة وبها مصابيح ضباب أمامية وخلفية وجنوط مقاس 15 بوصة وبها شاشة عداد 4.2 بوصة وشاشة اخري للكاسيت 7 بوصة وراديو FM و مشغل MP3 وusb وaux

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر

و تتوافر تويوتا كورولا 2020 الشكل الجديد في مصر اعلي فئة مزودة بفتحة سقف ومصابيح LED بخاصية الضبط التلقائي و حساسات مطر
و حساسات ركن أمامية و خلفية و مرايات طي وتحكم كهرباء و سخانات مرايات شاشة كاسيت 8 بوصة تاتش و جنوط رياضية مقاس 17 بوصة و رشاشات مصابيح لضامن اعلي قدر من الروئية في اقصي ظروف التشغيل و الطقس و فرش جلد طارة مالتي مكسوة جلد و مثبت سرعة

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

مميزات تويوتا كورولا 2020 الفئة الثالثة

وتتوافر ايضا السيارة مميزات تويوتا كورولا 2020 الفئة الثالثة بوسائد هوائية و مانع انغلاق المكابح ABS و توزيع قوة الفرملة EBD و تدعيم الفرامل BA و توازن و ثبات اليكتروني USC و ايموبليزر لمنع السرقة

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

اما من حيث تجربة قيادة تويوتا كورولا 2020 فعند دخولك للسيارة ستشعر حتما بالراحة اثناء جلوسك و بالمساحات الداخلية الواسعة وتطعيمات النيكل بالتابلوه والأبواب والعداد. ولكن ستلاحظ سوء الخامات المستخدمة قليلا وكثرة تواجد خام البلاستيك خاصة في الفئة الاولي وسوف نذكر ذلك في العيوب والمميزات.

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

اما من حيث مميزات السيارة toyota corolla 2020 فتأتي بشكل الخارجي يميل الي الأشكال الرياضيه عن طريق شكل المصابيح و الشبكة الاماميةو منصة TNGA التي تتميز بخفة الوزن و الصلابة مما يضيف الشعور بالراحة و اعتمادية الفتيس CVT و انتشار قطع الغيار و بها تكييف ممتاز جدا و بها ايضا تجهيزات امان جيدة بداية من الفئة الأولى ولتوضيح ذلك لنصل الي العيوب .

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020






toyota corolla 2020

من حيث عيوب toyota corolla 2020 فتعاني من قلة التجهيزات خصوصا في الفئة الاولي مثل مثبت السرعة كأقل شيء و الشنطة ليست كبيرة كفاية و عزل الصوت متوسط وليس بالأفضل بين منافسيها و زاوية دخول الباب الخلفي صغيرة / ضيقة + السقف منخفض و الأداء لا يعكس الانطباع عن شكلها و ايضا كثرة استخدام البلاستيك خصوصا في الفئة الاولي

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

تويوتا كورولا 2020

من عيوب السيارة تويوتا كورولا 2020 ان أحجام الشاشات كبير نسبيا و بودي رول ملحوظ على السرعات من ١٤٠ على الرغم من نظام الثبات الإلكتروني وأخيرا تسعيرها يستخف بعقول العملاء من ناحية التجهيزات العامة او وسائل الأمان بمعنى انك تدفع فرقا كبيرا في السعر ولكن لا تحصل على تجهيزات مرغوب فيها كثيرا الا في أعلى فئة بسعر 469 الفا

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

سعر سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية

اما عن سعر سيارة كورولا 2020 في مصر والسعودية فتطرحها تويوتا مصر بسعر 290.000 جنيه للفئة الأولي و 450.000 جنيه لأعلي فئة و يأتي سعر تويوتا كورولا 2020 في السعودية 65.500 ريال سعودي لاول فئة اي ما يعادل 273.000 جنية تقريبا و 87,300 ريال سعودي لاعلي فئة اي ما يعادل 363.000 جنية مصري .  

نتيجة بحث الصور عن تويوتا كورولا 2020

أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر بعد تخفيض الأسعار.. صور


تشهد أسعار السيارات في مصر كثيرا من المتغيرات التي أثرت عليها هبوطًا وارتفاعًا لذا يبحث الجميع بشكل شبه يومي عن أسعار السيارات.

ونستعرض أسعار مازدا mazda 3 اليوم في مصر.

مازدا mazda 3
مازدا 3
مازدا 3 2020
mazda 3 2020

مازدا 3 سيدان تبدأ من 324.900 جنيه حتى 389.900 جنيه لأعلى فئة.


تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

أعلن وكيل هيونداي في مصر عن استمرار احتفالها ببيع 25 ألف سيارة من موديلات هيونداي توسان في السوق المصري.

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واكد الوكيل استمرار العروض المقدمة على السيارة hyundai tucson بمناسبة ذلك والتي تصل إلى خصومات بقيمة 25 ألف جنيه على موديلات 2020 منها لافتا الى أن هذا العرض متاح على السيارة hyundai tucson لفترة محدودة من الوقت. 

نتيجة بحث الصور عن hyundai tucson

ويبدأ سعر السيارة هيونداي توسان وفق العرض من 399.900 ألف جنيه للنسخة العادية من hyundai tucson موديل 2020 و455 ألف جنيه للنسخة التيربو ، وتأتي أسعار السيارة كالتالي :

نتيجة بحث الصور عن hyundai tucson

hyundai tucson العادية :

هيونداي توسان أول فئة 399.900 ألف جنيه

هيونداي توسان ثاني فئة 429.900 ألف جنيه

هيونداي توسان ثالث فئة 454.900 ألف جنيه

هيونداي توسان رابع فئة 484.900 ألف جنيه

هيونداي توسان خامس فئة 489.900 ألف جنيه. 


hyundai tucson التيربو :

hyundai tucson أول فئة 455 ألف جنيه

hyundai tucson ثاني فئة 509.900 ألف جنيه

hyundai tucson ثالث فئة 514.900 ألف جنيه

hyundai tucson رابع فئة 554.900 ألف جنيه

hyundai tucson خامس فئة 559.900 ألف جنيه.



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