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سيارات

تخفيضات هائلة على هيونداي توسان hyundai tucson في مصر .. صور

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:52 م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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اشرف عطية

أعلن وكيل هيونداي في مصر عن استمرار احتفالها ببيع 25 ألف سيارة من موديلات هيونداي توسان في السوق المصري.

نتيجة بحث الصور عن hyundai tucson

واكد الوكيل استمرار العروض المقدمة على السيارة hyundai tucson بمناسبة ذلك والتي تصل إلى خصومات بقيمة 25 ألف جنيه على موديلات 2020 منها لافتا الى أن هذا العرض متاح على السيارة hyundai tucson لفترة محدودة من الوقت. 

نتيجة بحث الصور عن hyundai tucson

ويبدأ سعر السيارة هيونداي توسان وفق العرض من 399.900 ألف جنيه للنسخة العادية من hyundai tucson موديل 2020 و455 ألف جنيه للنسخة التيربو ، وتأتي أسعار السيارة كالتالي :

نتيجة بحث الصور عن hyundai tucson

hyundai tucson العادية :

هيونداي توسان أول فئة 399.900 ألف جنيه

هيونداي توسان ثاني فئة 429.900 ألف جنيه

هيونداي توسان ثالث فئة 454.900 ألف جنيه

هيونداي توسان رابع فئة 484.900 ألف جنيه

هيونداي توسان خامس فئة 489.900 ألف جنيه. 


hyundai tucson التيربو :

hyundai tucson أول فئة 455 ألف جنيه

hyundai tucson ثاني فئة 509.900 ألف جنيه

hyundai tucson ثالث فئة 514.900 ألف جنيه

hyundai tucson رابع فئة 554.900 ألف جنيه

hyundai tucson خامس فئة 559.900 ألف جنيه.

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