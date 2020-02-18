ساؤول رجل المباريات الكبرى مع أتلتيكو مدريد فى دوري أبطال أوروبا

وصل الدولي الإسباني ساؤول نيجويز لاعب وسط فريق أتلتيكو مدريد، للهدف رقم 10 في مسيرته بقميص الروخي بلانكوس، بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ بعد هدفه في شباك ليفربول.





ليفربول يواجه أتلتيكو مدريد،





ساؤول أحرز الهدف الأول في المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو"، ضمن لقاءات ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا ، مُبكرًا في الدقيقة الرابعة، بعد ركلة ركنية، فشل دفاع ليفربول في إخراج الكرة، لـ ترتد إلى ساؤول، ويسددها الإسباني في شباك الحارس أليسون بيكر.





وذكرت شبكة "سكاواكا" العالمية للأرقام والإحصائيات، انّ ساؤول وصل للهدف رقم 10، بعد هدفه في شباك ليفربول، مُشيرة إلى أنّ أهدافه كانت دائمًا الافتتاحية في المباريات.





ويُعد هذا الهدف هو الهدف الافتتاحي الخامس لـ ساؤول في مرحلة خروج المغلوب بدوري الأبطال، ويأتي خلف الفرنسي أنطوان جريزمان الذي سجّل ستة أهداف؛ وفقًا لما ذكرته شبكة "أوبتا" العالمية.





ساؤول يُسجل دائمًا لأتلتيكو مدريد الهدف الافتتاحي في مرحلة خروج المغلوب، حيث فعل ذلك في خمس مناسبات وجاءت كالتالي:





- هدف ضد بايرن ميونخ (نصف نهائي عام 2016).





- هدف ضد باير ليفركوزن (دور الـ16 عام 2017).





- هدف ضد ليستر سيتي (ربع النهائي عام 2017).





- هدف ضد ريال مدريد (نصف نهائي عام 2017).





- هدف ضد ليفربول (دور الـ16 عام 2020).