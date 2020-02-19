حبايبي وأخواتي.. زينة بصحبة ريم البارودي وياسمين رضا.. شاهد

نشرت الفنانة ريم البارودى صورة جديدة برفقة الفنانة زينة عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهرت الفنانة زينة بصحبة النجمة ريم البارودى ومصممة الأزياء ياسمين رضا وعلقت عليها "حبايبي واخواتى".

يذكر أن زينة يُعرض لها حاليا فيلم "الفلوس" الذي انطلق عرضه بدور العرض المصرية والعربية يوم 25 من ديسمبر الماضى ويحقق نجاحات جيدة على مستوى شباك التذاكر، قصة تامر حسنى، سيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق.

ويشارك فى بطولة الفيلم إلى جانب تامر حسنى وزينة كل من محمد سلام، عائشة بن أحمد، إضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف، مثل أحمد السقا ومى عز الدين.



