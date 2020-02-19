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رياضة

كابتن وصقر مصر.. أمير عبد الحميد رفقة أحمد حسن في الإمارات

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:47 ص
احمد حسن وامير عبد
احمد حسن وامير عبد الحميد
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محمد بدران
نشر أمير عبد الحميد، حارس الأهلى السابق، صورة جديدة له، عبر حسابه على موقع "إنستجرام" من أبوظبي .

وظهر أمير عبد الحميد، بصحبة أحمد حسن، كابتن منتخب مصر السابق، وعلق عليها: "كابتن وصقر مصر اللي بحبه"، ونالت الصورة إعجاب متابعيه الذين انهالت تعليقاتهم عليها.

واعتزل أمير عبد الحميد حارس الأهلى السابق لعب الكرة بشكل نهائي، بعد مشوار حافل من العطاء حقق خلاله العديد من البطولات خلال 20 سنة قضاها فى الملاعب.

ولعب أمير عبد الحميد فى صفوف العديد من الأندية بخلاف الأهلى، منها سموحة والمصري ووادي دجلة والداخلية، وكان واحدا من الحراس المتميزين فى الملاعب.

يُذكر أن أمير عبد الحميد حارس الأهلي السابق ومنتخب مصر الحالي، متزوج من شقيقة كابتن الزمالك السابق محمد أبو العلا.

كابتن وصقر مصر.. أمير عبد الحميد رفقة أحمد حسن في الإمارات
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