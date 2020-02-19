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أخبار العالم

تأجيل القمة العربية الإفريقية المقرر عقدها في الرياض

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 02:23 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تقرّر تأجيل عقد القمة العربية - الإفريقية فى دورتها الخامسة، والتى كان مقررًا عقدها فى العاصمة السعودية، الرياض، في 16 مارس المقبل، إلى موعد آخر قريب، يناسب الجانبين، يتم الاتفاق عليه.

صرح بذلك مصدر دبلوماسي عربي مسؤول، وقال إنه سيتم إرسال مذكرة رسمية للدول الأعضاء بهذا الشأن، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التأجيل من الدولة المضيفة للقمة (السعودية).

فيما أفادت مصادر دبلوماسية عربية أخرى، بأن جمهورية جنوب افريقيا- الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقي- طلبت أن يكون هناك موعد آخر ومزيدًا من الإعداد والتحضير للقمة.

يذكر أن الدورة الرابعة للقمة العربية الأفريقية عقدت فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية نوفمبر 2016.

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