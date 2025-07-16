إطلاق خارطة طريق أوروبية لتطوير التجمعات الصناعية في مصر

أعلنت وزارة الصناعة والنقل عن إطلاق مشروع EuroMed Clusters Forward، بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبقيادة شبكة ANIMA للاستثمار، وبالشراكة مع ICEAlex وBerytech، وذلك ضمن رؤية استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز قدرة هذه التجمعات على الابتكار، وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني.

وأكدت وزارة الصناعة أن المشروع يرتكز على إعداد خارطة طريق وطنية تهدف إلى تنظيم وتطوير التجمعات الصناعية من خلال ثلاثة محاور رئيسية، أولها تأسيس إطار قانوني ومؤسسي رسمي يعترف بهذه التجمعات ويوفر لها الدعم التشريعي والتنظيمي، وثانيها مواءمة أنشطة التجمعات مع أولويات الاقتصاد المصري وخطط التنمية، وثالثها تسهيل الوصول إلى التمويل وبناء القدرات المحلية من خلال برامج تدريبية متخصصة تهدف إلى رفع كفاءة الموارد البشرية وتحفيز الإنتاجية.

تأتي هذه المبادرة في ظل واقع متنوع للتجمعات الصناعية في مصر، حيث يضم الاقتصاد أكثر من 275 منطقة صناعية رسمية مخططة من قبل الدولة، في قطاعات متنوعة كالأثاث، وتجهيز الأغذية، والصناعات المعدنية، بالإضافة إلى نحو 145 تجمعًا صناعيًا عضويًا نشأ بشكل طبيعي في مجالات مثل النسيج، والزراعة، والتعدين.

ورغم ما تمتلكه هذه التجمعات من إمكانات كبيرة، إلا أنها تواجه تحديات مؤسسية أبرزها غياب الاعتراف الرسمي والتكامل التنظيمي، وضعف الحوافز، وصعوبة الوصول إلى التمويل والتوسع.

وأكد القائمون على المشروع أن تنمية هذه التجمعات الصناعية يُعد عنصرًا محوريًا في تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، خصوصًا عبر تمكين المرأة والشباب، وتحقيق التوازن بين الاقتصادين الرسمي وغير الرسمي، وتعزيز التنافسية المحلية والدولية من خلال دعم الابتكار وزيادة معدلات التصدير.

ويعكس المشروع توجهًا عالميًا نحو اقتصاد قائم على التجمعات الصناعية المرنة، ويُنتظر أن يسهم في تحويل هذه الكيانات إلى محركات فعالة للنمو الصناعي والاقتصادي، مما يدعم خطة الدولة نحو التنمية الصناعية المتكاملة ورفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.