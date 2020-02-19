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أخبار البلد

أول رد من الصحة على وفاة 3 طلاب بـ كورونا في الإسكندرية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:46 ص
صدى البلد
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نفى الدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، ما أشيع حول وفاة 3 طلاب بفيروس كورونا وهو ما دار من خلال بعض التسجيلات الصوتية المُسرّبة.

وقال "عثمان"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور" مساء الثلاثاء، إن التسجيلات الصوتية تحتوي على أخطاء واضحة جدًا، مؤكدًا أن الأقوال مُتضاربة جدًا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الـ 3 سيدات الموجودات بالتسجيلات يطلقن الشائعات لإثارة الخوف والقلق، لافتًا إلى أنهن فعلن ذلك وقت الالتهاب السحائي، وتسريباتهن الصوتية موجودة لديهم، موضحًا أن نسبة حضور الطلاب في المدارس المنتشر عنها الشائعات 98%.

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