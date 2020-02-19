بسمة وهبة تدافع عن مطربي المهرجانات: الكلام عن انحدار الذوق مضيعة للوقت

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن مطربي المهرجانات عبر برنامجها "كل يوم" على قناة ON E.
وقالت الإعلامية بسمة وهبة إن موضوع الذوق العام أصبح أداة يستخدمها أصحاب المصالح لتحقيق بعض المكاسب، أو ممارسة الوصاية على الناس واحتكار الحقيقة المطلقة، لكنهم أكبر أعداء للذوق العام والمجتمع.
وأضافت عبر برنامجها "كل يوم" على قناة ON E، أن معظم مهاجمي المهرجانات، لو أنهم وفروا طاقتهم ووقتهم لإنتاج محتوى فني موسيقي بذل فيه الجهد، يمس الشارع ومشاكل الناس فعلاً، لما انفردت أغاني المهرجانات بالساحة.
وتابعت: "لو وفر الفنان هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، وقت المداخلات و"الخناقات" مع مطربي المهرجانات لعمل أغنية جديدة كلامها من قلب مشاكل الناس، أو لو وضع خطة للنهوض بالأغنية المصرية وإحياء التراث الموسيقي، أو جمع فنانين ومطربين في مشروع كبير لأغانٍ تعبر عن مشاكل الناس، لكن هاني شاكر لا يزال يعيش في الماضي، متخيلاً أن قرارات المنع هي الحل".
وأضافت بسمة وهبة أن الكلام عن انحدار الذوق العام مضيعة للوقت، وتعبير عن معرفة ضئيلة بتركيبة المجتمع الذي نعيش فيه، ففي مصر يعيش 100 مليون من الناس، بأذواق ومشاكل مختلفة، والأفضل من الولولة والصراخ إنتاج محتوى يساهم في رفع وعي هذا المجتمع.