بسمة وهبة تدافع عن مطربي المهرجانات: الكلام عن انحدار الذوق مضيعة للوقت

دافعت الإعلامية بسمة وهبة، عن مطربي المهرجانات عبر برنامجها "كل يوم" على قناة ON E.





وقالت الإعلامية بسمة وهبة إن موضوع الذوق العام أصبح أداة يستخدمها أصحاب المصالح لتحقيق بعض المكاسب، أو ممارسة الوصاية على الناس واحتكار الحقيقة المطلقة، لكنهم أكبر أعداء للذوق العام والمجتمع.





وأضافت عبر برنامجها "كل يوم" على قناة ON E، أن معظم مهاجمي المهرجانات، لو أنهم وفروا طاقتهم ووقتهم لإنتاج محتوى فني موسيقي بذل فيه الجهد، يمس الشارع ومشاكل الناس فعلاً، لما انفردت أغاني المهرجانات بالساحة.