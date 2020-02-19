محمد فضل: تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في حالة واحدة.. فيديو

أكد محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مباراة الدوري المصري ستقام في موعدها يوم 24 فبراير على استاد القاهرة .

وأضاف محمد فضل في تصريحات لـ قناة " اون سبورت " أن اتحاد الكرة حصل على الموافقات الامنية بشأن إقامة المباراة، بالإضافة لموافقة استاد القاهرة .





وتابع محمد فضل انه لا داعي لتأجيل المباراة، مشددًا على ان اتحاد الكرة يحترم الجماهير التي تنتظر المباراة .





وأضاف محمد فضل أن اللجنة الخماسية تسعى للقضاء على ظاهرة تأجيل المباريات لأن ما يحدث في الكرة المصرية لا يحدث بأي دوريات عالمية.





وأضاف أن هناك اتجاهًا من أجل عودة الجماهير بشكل كامل، وهذا الأمر لن يحدث سوى باستقرار مباريات الدوري وإقامتها في موعدها المحدد.





وأضاف محمد فضل أن الحالة الوحيدة التي من الممكن أن تجبر اتحاد الكرة على تأجيل المباراة؛ هو وجود أزمات سياسية كبرى كـ المظاهرات .





ومن المقرّر أن يواجه الأهلي نظيره الزمالك يوم 24 فبراير في مباراة الدوري الممتاز .



