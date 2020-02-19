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رياضة

شوبير يكشف حقيقة اشتباك زيزو مع حازم إمام في مران الزمالك.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:16 ص
احمد سيد زيزو
احمد سيد زيزو
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ياسمين تيسير
كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن حقيقة وجود خلاف بين حازم إمام وأحمد سيد زيزو نجمي فريق الزمالك، خاصة عقب ظهور "زيزو" وهو مصاب في وجهه.

وأكد "شوبير" في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن الأمور تسير بشكل جيد ورائع في فريق الزمالك نافيًا وجود أي خلاف بين نجمي الفريق .

وأضاف أن حازم إمام لم يشارك في مران الفريق أمس واكتفي بمجرد الركض الخفيف، لافتًا إلى أن زيزو أصيب نتيجة لـ صدام مع أحد لاعبي الفريق خلال المران الأساسي. 

ومن المقرّر أن يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك مساء غدٍ الخميس، على استاد محمد بن زايد في مباراة السوبر المصري.

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