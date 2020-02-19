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أخبار العالم

بعد انزعاجه من تغريدات ترامب.. وزير العدل الأمريكي يعتزم الاستقالة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:20 ص
ويليام بار - دونالد
ويليام بار - دونالد ترامب
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رحيم يسري
نقلت شبكة "سي ان ان" الأمريكية عن مصدر مقرب من وزير العدل الأمريكي ويليام بار، قوله إن الوزير يعتزم الاستقالة من منصبه؛ بسبب تدخل الرئيس ترامب في شئون الوزارة.

وفي وقت سابق صرح "بار" بأن تغريدات ترامب تمنعه من تأدية وظيفته، لكنه قال في الوقت ذاته إن الرئيس لم يطلب منه التدخل في قضية جنائية. 

من جانبه قال ترامب في تصريحات للصحفيين  "لدي ثقة كاملة في وزير العدل. أعتقد أنه يقوم بعمل ممتاز ورجل قوي"، وتابع "أنا أعمل على جعل وظيفته أكثر صعوبة.. أتفق مع ذلك.. أعتقد أن هذا صحيح".

وأثار الرئيس الأمريكي سجالا مع الوزير مؤخرا عقب تقارير عن تدخله لتخفيف توصيات الحكم في قضية مستشاره السابق روجر ستون، المتهم بالكذب على الكونجرس وعرقلة التحقيقات.

ويعتقد أن بار أمر المدعين العامين بتخفيض العقوبات التي طالبوا بها ضد روجر ستون بناء على أمر من ترامب، مما دفع الأربعة للتخلي عن القضية، لكن الوزير لم يتماسك نفسه في مقابلة تلفزيونية مؤخرا "لدي مشكلة مع بعض التغريدات"، مؤكدا أن بعض مواقف ترامب التي يعلنها تجعل أداء وظيفته "أمرا مستحيلا".

وتابع بار "أعتقد أن الوقت قد حان للتوقف عن إطلاق التغريدات بشأن القضايا التي كلفت بها وزارة العدل".
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