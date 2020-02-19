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رياضة

خالد جلال : الزمالك يمتلك أفضلية أمام الأهلي في مباراة السوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 07:44 ص
خالد جلال
خالد جلال
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ياسمين تيسير
أكد خالد جلال المدير الفني لفريق الزمالك السابق أن مباراة السوبر المصري أمام الأهلي غدا الخميس،. صعبة ولن يكون من السهل أو توقع الفائز بها.
وأضاف خالد جلال في تصريحات لـ قناة "أون سبورت" أن نسبة كل فريق في الفوز 50% مشيرًا إلى أن الزمالك يمتلك أفضلية بسيطة بسبب فوزه الأخير أمام الترجي التونسي والتتويج بلقب السوبر الأفريقي.

وتابع خالد جلال أن الزمالك خلال المباراتين الأخيرتين كان يقدم أداءً مميزًا ، بخلاف الأهلي الذي لم يكن في مستواه الطبيعي بمباراة المصري البورسعيدي على الرغم من الفوز بثلاثية. 

وأكمل خالد جلال أن المباراة من المؤكد ستكون ممتعة وتسعد جماهير الناديين.


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