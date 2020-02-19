شريف إكرامي يكشف حقيقة وجود خلافات مع فايلر

وأوضح شريف إكرامي، في مؤتمر صحفي، أن اللاعبين الكبار اجتمعوا مع الصغار وجهزوهم نفسيا لتحقيق الفوز، والقمة ليست لها حسابات واضحة وتختلف عن الدوري والكأس وأفريقيا، وحسب حالة كل فريق في القمة سيفوز في النهاية ويتوج باللقب، موضحا أن لاعبيه جاهزون تماما لتلك المواجهة وبإمكانهم الفوز والاحتفاظ بكأس السوبر المصري.





ونفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أي خلافات بينه وبين المدير الفني رينيه فايلر، مشيرا إلى أن حضور المؤتمرات يكون بالتناوب بين اللاعبين.

