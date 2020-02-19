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رياضة

شريف إكرامي يكشف حقيقة وجود خلافات مع فايلر

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:07 ص
شريف إكرامي
شريف إكرامي
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عبد الحكيم أبو علم
أكد شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن فريقه خاض العديد من المباريات الهامة أمام الزمالك، واللاعبون حصلوا على الثقة المطلوبة لهذه المواجهات الصعبة، خاصة أن غالبيتهم خاضوا السوبر الماضي وحققوا اللقب. 

وأوضح شريف إكرامي، في مؤتمر صحفي، أن اللاعبين الكبار اجتمعوا مع الصغار وجهزوهم نفسيا لتحقيق الفوز، والقمة ليست لها حسابات واضحة وتختلف عن الدوري والكأس وأفريقيا، وحسب حالة كل فريق في القمة سيفوز في النهاية ويتوج باللقب، موضحا أن لاعبيه جاهزون تماما لتلك المواجهة وبإمكانهم الفوز والاحتفاظ بكأس السوبر المصري. 

ونفى حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أي خلافات بينه وبين المدير الفني رينيه فايلر، مشيرا إلى أن حضور المؤتمرات يكون بالتناوب بين اللاعبين.
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