المقاولون يستضيف المصري في دور الـ16 بـ كأس مصر.. اليوم

يستضيف فريق المقاولون العرب منافسه المصري البورسعيدي اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.





وتأهل المقاولون العرب، لهذا الدور بعد الفوز علي فريق الجزيرة المطروحي بنتيجة هدفين دون رد بينما تأهل المصري البورسعيدي بعد عبور القناة بأربعة أهداف نظيفة.





ويسعى المقاولون العرب تحت قيادة فنيه ل عماد النحاس لمواصلة النتائج الإيجابية سواء في بطولة الدوري أو كأس مصر والوصول إلى أبعد نقطة وعودة أمجاد ذئاب الجبل والتتويج باللقب الرابع في تاريخيه.



على جانب آخر يسعى المصري البورسعيدي بقيادة إيهاب جلال المدير الفني الى تحقيق اللقب الثاني في تاريخ الفريق من بطولة كأس مصر.