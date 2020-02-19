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أخبار العالم

أول رد من بكين بشأن الإجراءات الأمريكية الجديدة ضد وسائل إعلام صينية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:37 ص
الصين وأمريكا
الصين وأمريكا
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شيماء مصطفى
أكدت الصين أن الإجراءات التي اتخذتها واشنطن بحق وسائل الإعلام الصينية في الولايات المتحدة غير مقبولة.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت الصين، اليوم الأربعاء، إنها تعارض بشدة الإجراءات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة ضد خمسة من وسائل الإعلام الصينية الحكومية.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية قنج شوانج خلال مؤتمر صحفى، أن بكين تحتفظ بحقها في الرد على تصرفات واشنطن.

وكانت واشنطن أعلنت أنها ستعامل وسائل إعلام بكين الرسمية كبعثات دبلوماسية أجنبية، بما يتيح لها تشديد قواعد عملها.

ووفقًا لـ"روسيا اليوم"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن 5 وسائل إعلام صينية حكومية، أصبحت بحاجة إلى موافقة مسبقة من الوزارة لشراء أي عقار في الولايات المتحدة، كما باتت ملزمة بتقديم قوائم بجميع الموظفين العاملين لديها، بمن فيهم المواطنون الأمريكيون.

وأكدت الوزارة أن الإجراءات الجديدة لن تقيّد ممارسة هذه الوسائل لعملها الإعلامي في الولايات المتحدة نهائيًا.

وأوضح مسئولون في الوزارة، أنه تم إبلاغ الوسائل الإعلامية الصينية الخمس بالقرار صباح الثلاثاء.

وتشمل الوسائل الإعلامية الخمس وكالة الصين الجديدة "شينخوا"، وشبكة التليفزيون العالمية الصينية "سي جي تي أن"، و"إذاعة الصين الدولية" وجريدتا "صحيفة الشعب" و"تشاينا ديلي".

وبرر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الإجراءات التي اتخذتها بلاده ضد هذه الوسائل الإعلامية، بأنها تعمل لصالح دولة الصين.
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