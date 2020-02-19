مباريات دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواعيد المباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم 19 -2 -2020 العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي منافسه الألماني في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .





ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام لإنهاء المباراة خطف بطاقة التأهل الي دور الثمانية مبكرا علي ملعبه قبل خوض لقاء العودة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .





وفي نفس التوقيت يستضيف فريق اتلانتا الايطالي منافسه فالنسيا الاسباني في مباراة متكافئة الفرص بين الفريقين علي حصد بطاقة التأهل الي دور ال8 وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 .



