مباريات دوري أبطال أوروبا.. تعرف على مواعيد المباريات اليوم والقنوات الناقلة

تقام اليوم 19 -2 -2020 العديد من المباريات الهامة في بطولة دوري أبطال أوروبا حيث يستضيف فريق توتنهام الإنجليزي منافسه الألماني في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة .
ويسعى جوزيه مورينيو المدير الفني لتوتنهام لإنهاء المباراة خطف بطاقة التأهل الي دور الثمانية مبكرا علي ملعبه قبل خوض لقاء العودة وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1 .
وفي نفس التوقيت يستضيف فريق اتلانتا الايطالي منافسه فالنسيا الاسباني في مباراة متكافئة الفرص بين الفريقين علي حصد بطاقة التأهل الي دور ال8 وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2 .
وانتهت مباريات امس من دور ال16 لبطولة دورى أبطال اوروبا بفوز فريق بروسيا دورتموند الألماني على منافسه باريس سان جيرمان الفرنسي بنتيجة هدفين مقابل هدف بينما خسر فريق ليفربول الانجليزي امام اتليتكو مدريد بنتيجة هدف دون رد .