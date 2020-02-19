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فن

رامى جمال يواصل تصدر يوتيوب بـ اللي مشيوا.. فيديو

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:07 ص
رامى جمال
رامى جمال
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شروق حمدى
تواصل أغنية اللى مشيوا للمطرب رامى جمال تصدر تريند اليويتوب كالأكثر استماعا بعد طرحها بـ3 أيام وتخطت اللى مشيوا حاجز النصف مليون وحققت نجاحا جماهريا كبيرا منذ طرحها.

أغنية اللى مشيوا كلمات: "جمال الخولي ألحان: رامي جمال توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم".

تعاون رامى جمال فى ألبومه الجديد "أنا لوحدى" مع شركة "نجوم ريكوردز"، ومن مع الشعراء تامر حسين، ومحمد عاطف، وجمال الخولى، وأحمد المالكى، وشادى نور، وأحمد عرفان، ورقية عبد العزيز، ومصطفى حسن، ومحمد أبو نعمة، أما المحلنين فهم، بلال سرور، ومحمد أنيس، وياسر نور، ومدين، بينما التوزيع الموسيقى فكان لكل من توما، ونادر حمدي، وشريف مكاوى، وأحمد إبراهيم، وأحمد المغربى، ووسام عبد المنعم، وكريم عبد الوهاب، وشارك رامى جمال فى الألبوم كملحن حيث قدم ما يقرب من 9 أغنيات.
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