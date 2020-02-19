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ثقافة

البمبوطية البورسعيدي تتألق على مسرح قصر ثقافة أسوان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:07 م
صدى البلد
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طارق موسى
أقيم على مسرح قصر ثقافة أسوان عدد من العروض الفنية للفرق المشاركة بالمهرجان، حيث قدمت فرقة صربيا استعراضاتها الفنية ومنها رقصة كولو، وهى من أشهر الرقصات فى أوروبا الشرقية، ويؤديها مجموعة من الراقصين بإبداع نال إعجاب الحاضرين، كما عرضت فرقة سريلانكا استعراضا معبرا عن تاريخهم وحضارتهم، وأشعلت الرقصات البورسعيدية المسرح وسط تفاعل من الجمهور، وقد عبرت عن التراث الشعبي البورسعيدى، ومن أهم رقصات التى قدمتها الفرقة "السمسمية، البمبوطية، أم الخلول، بتغنى لمين يا حمام، إحنا البورسعيدية، الصيادين"، ويرجع تأسيس الفرقة لعام ١٩٦٤ وتعتبر من أقدم الفرق الفنية، وذلك استمرارا لفعاليات مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون الذى يقام في الفترة من 16 إلى 20 فبراير الجاري. 

قدمت فرقة الإمارات أغانيها التي تمثل تراثهم الخليجي بقصر ثقافة دراو، كما تميزت فرقة سوهاج للفنون الشعبية بعرضها  للفلكلور الصعيدى باستخدام العصا في رقصاتهم منها "الصعيدى، التحطيب، العصاية، الفرح السوهاجي، الربابة". 

شهد قصر ثقافة كوم أمبو عرضا فنيا لفرقة أسيوط للفنون الشعبية، التى قدمت عدة رقصات وتابلوهات تراثية منها "العصايا والتنورة"، كما أنها مثلت مصر في عدد من الدول الأجنبية منها بلغاريا، المكسيك، الصين، بجانب مشاركتها في مهرجان تيراتيرا، بينما عرضت فرقة بولندا رقصات مازوكا، بولونيز. 

قدمت توشكي للفنون الشعبية عرضا فنيا تميز بالتراث الشعبي النوبى وذلك علي مسرح قصر ثقافة حسن فخر الدين، ومنها "النوبية، الأراجيد، ليلة الحناء"، بينما عرضت فرقة المكسيك استعراضات "بيرامنس وكونشيرس".
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