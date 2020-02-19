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رياضة

إيمانويل أمونيكي عن السوبر: الأهلي يمتلك روح الدوري والزمالك يتسلح باللقب القاري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 01:53 م
مباراة الأهلي والزمالك
مباراة الأهلي والزمالك
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يسرى غازى
سلط النيجيري إيمانويل أمونيكي المدير الفني لفريق مصر المقاصة الضوء على مباراة السوبر المصري بين النادى الأهلى وغريمه التقليدي النادي الزمالك غدا الخميس.

ويلتقى فى تمام الساعة السابعة مساء غد الخميس على ملعب استاد محمد بن زايد المارد الأحمر بقيادة السويسري رينيه فايلر مع الفارس الأبيض الذى يقوده فنيا الفرنسي باتريس كارتيرون فى لقاء السوبر المصري.

قال أمونيكي فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: النادى الأهلي يمتلك الأفضلية والأداء القوى فى الدورى الممتاز ويسير بخطى ثابتة فيما يتسلح الفارس الأبيض بالروح العالية عقب التتويج بلقب السوبر الإفريقي على حساب نظيره الترجي التونسي.

أضاف: قطبا الكرة المصرية يتسم الأداء الخاص بلاعبيه بالندية والقوة مشددا على أن من الصعب توقع نتيجة لقاء السوبر المصري  معربا عن أمنياته بخروج اللقاء بصورة جيدة.

يذكر أن إيمانويل أمونيكي قاد الزمالك فى السابق إلى انتصارات عديدة وتألق بقميص الفارس الأبيض قبل أن ينتقل إلى نادي برشلونة الإسباني.
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