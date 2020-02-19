AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

النجم العالمي جيمي جون ضيف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:22 م
صدى البلد
Advertisements
شمس يونس
أعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن اختيار النجم العالمي جيمي جون لوي ليكون ضيف شرف الدورة التاسعة للمهرجان في الفترة من 6 الي 12 مارس 2020.

وأوضح "فؤاد" أن جون لوي وافق علي الحضور والتواجد بالأقصر لاستلام درع التكريم في حفل إفتتاح المهرجان بمعبد الأقصر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.

اقرا أيضا :


من جانبها صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأنه سيقام لجون لوي مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر بناء على الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.

عاش جيمي جون لوي في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا لا بيل ايبوك قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.

انتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل. تشمل أعماله: دموع الشمس مع بروس ويلز، و جريمة قتل في هوليوود مع هاريسون فورد، و الحماة المتوحشة مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و فتيات سمينات مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل الأبطال حيث قدم دور رينيه الهاييتي، و مسلسلات السهم، الأبطال من جديد و أيضًا مسلسل فرح مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو. وحاليا يعمل بانتظام بمسلسل مخالب.

ويعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير توسان لوفرتور، الذي حاز عنه بجائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.

الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والسياحة والآثار هيئة تنشيط السياحة ، الشباب والرياضة والخارجية  ، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر  ونقابة المهن السينمائية .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأقصر الإفريقي يطلق بوستر الدورة التاسعة ومئوية وحش الشاشة

فريد شوقي يتصدر بوستر الدورة التاسعة لـ مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

محافظ الاقصر يستقبل وفد مهرجان السينما الأفريقية.. صور

اجتماع تحضيري للجنة الجمهور بمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية.. صور

تركت فينا ذكرى لن تنطفئ.. مهرجان الأقصر للسينما ينعى الصحفية رحاب بدر

ترشيحاتنا

مقتل مغني راب شهير بالرصاص داخل منزله .. تفاصيل

شادي محمد: كل من يقول إن الزمالك بطل إفريقيا "بيهرج "

السوبر المصري بالإمارات .. تعرف على الموعد وتردد القناة الناقلة

موقف إنساني من لاعبي الأهلي قبل مواجهة الزمالك في السوبر غدا .. شاهد

بيان عاجل للصحة العالمية عن مريض كورونا في مصر

مخمور يدهس شخصين ويهشم سيارتين بوسط القاهرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احذر الفينو.. تعرف على السعرات الحرارية لـ 6 أنواع من الخبز

تقلبات جوية في الكويت والإمارات وصقيع وأمطار رعدية بالسعودية.. مؤشرات طقس الخليج

صحية و خفيفة .. 3 وجبات مناسبة للعمل