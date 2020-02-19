النجم العالمي جيمي جون ضيف مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أعلن سيد فؤاد رئيس مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن اختيار النجم العالمي جيمي جون لوي ليكون ضيف شرف الدورة التاسعة للمهرجان في الفترة من 6 الي 12 مارس 2020.





وأوضح "فؤاد" أن جون لوي وافق علي الحضور والتواجد بالأقصر لاستلام درع التكريم في حفل إفتتاح المهرجان بمعبد الأقصر، مشيرا إلى أنه سيتم عرض فيلمين من أعماله وهما فيلم "ديزرانس" من بوركينا فاسو إخراج أبولين تراوريه في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، وفيلم "أفاعي مجلجلة" من الولايات المتحدة الأمريكية في قسم الدياسبورا.





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من جانبها صرحت المخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان بأنه سيقام لجون لوي مؤتمرًا صحفيًا بمعبد الأقصر ورحلة نيلية بالأقصر وأسوان للترويج السياحي لمصر بناء على الاتفاق المبرم بين المهرجان والنجم العالمي.





عاش جيمي جون لوي في أحد الأحياء الفقيرة في هايتي حتى عمر 12 عامًا، بعدها انتقل إلى باريس. عمل لمدة 3 سنوات في المسرح الموسيقي بإسبانيا لا بيل ايبوك قبل عمله كعارض أزياء ناجح في أنحاء أوروبا.





انتقل إلى لوس أنجلوس عام 1998 ليحترف التمثيل. تشمل أعماله: دموع الشمس مع بروس ويلز، و جريمة قتل في هوليوود مع هاريسون فورد، و الحماة المتوحشة مع جين فوندا وجنيفر لوبيز، و فتيات سمينات مع الفائزة بالأوسكار موينيك، ومسلسل الأبطال حيث قدم دور رينيه الهاييتي، و مسلسلات السهم، الأبطال من جديد و أيضًا مسلسل فرح مع جينيفر لورانس وبرادلي كوبر وروبرت دي نيرو. وحاليا يعمل بانتظام بمسلسل مخالب.





ويعد أهم أدواره حتى الآن هو بطولة المسلسل القصير توسان لوفرتور، الذي حاز عنه بجائزة أفضل ممثل في المهرجان الإفريقي السينمائي، وترشح من خلاله لأحد جوائز أكاديمية الفيلم الإفريقية في عام 2012.





الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة ، والسياحة والآثار هيئة تنشيط السياحة ، الشباب والرياضة والخارجية ، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية .