لـ 3 أسباب.. صحة الأطفال في خطر بكل دول العالم

نشر موقع صحيفة Daily mail البريطانية تقريرًا صادرا عن منظمة الصحة العالمية، أكدت فيه أن صحة الأطفال مهددة بالخطر سواء في الدول الغنية أو الفقيرة على حد سواء .





ووفقًا لتقرير مظمة الصحة العالمية، فإن السمنة وتلوث الهواء وتغير المناخ تمثل تهديدًا مباشرًا لـ صحة الأطفال في كل دول العالم.





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وقال التقرير ، الذي كتبه 40 خبيرا من جميع أنحاء العالم ونشر في مجلة لانسيت ، إنه لا يوجد بلد من بين 180 شخصا تم تحليلهم يحمون صحة الطفل بشكل كافٍ.





وأكد تقرير منظمة الصحة العالمية إن الشركات الكبرى هي المسؤولة عن استخدام ممارسات التسويق الاستغلالية من أجل دفع الأطعمة السريعة المعالجة بكثرة ، والمشروبات السكرية ، والمياه الغازية إلى الأطفال.





وعن الدول التي تعد الأفضل بالنسبة للأطفال، أكد تقرير منظمة الصحة العالمية، أن المملكة المتحدة " بريطانيا" تمنح الأطفال بداية جيدة في الحياة - من بين أفضل عشر دول في العالم _ من أجل صحة الأطفال المزدهرة بفضل نظام التعليم والصحة الوطني القوي.





ويعتقد الباحثون أن التسويق للوجبات السريعة والمشروبات السكرية والغازية يقود مباشرة السمنة ، مؤكدين أنه زاد عدد الأطفال والمراهقين الذين يعانون من السمنة المفرطة في العالم من 11 مليونا في عام 1975 إلى 124 مليونا في عام 2016.

وذكرت منظمة الصحة العالمية بعض الدول التي قد تهيئ للأطفال صحة جيدة ، وهي :

1.النرويج

2. كوريا

3. هولندا

4. فرنسا

5. ايرلندا

6. الدنمارك

7. اليابان

8. بلجيكا

9. آيسلندا

10. المملكة المتحدة