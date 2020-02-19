لطيف معلق في الجبل .. قصة مكان أثري ذكره المقريزي في خططه.. تعرف عليه





عبد العال قال إن المقريزي ذكر هذا الدير في خططه قائلًا:"هو دير لطيف معلق في الجبل وهو نقر في الحجر على صخرة تحتها عقبة لا يتوصل إليه من أعلاه ولا أسفله وإنما جملت له نقور في الجبل فإذا أراد أحد أن يصعد إليه أرخيت له سلبة فأمسكها بيده وجعل رجليه في النقور وصعد وبه طاحونة يديرها حمار واحد ويطل على النيل مباشرة تجاه منفلوط وهو اسم بومينا".





وقال عبد العال إن الدير عبارة عن حصن من ثلاثة طوابق به كنيستان الأولى على اسم مارمينا العجائبي وهي الكنيسة الشمالية،وهي مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب ويوجد على الهيكل حجاب خشبي روعة من الجمال يرتكز على أساس من الطوب الآجر والحجاب نفذت عليه الزخارف ذات الأشكال الصلبانية ونافذتا التناول و بعض الزخارف الهندسية والصليب وبعض الزخارف الكتابية.





فنجد على كوشة المدخل الأيمن " أذكر يارب عبدك الخاطي المسكين الغارق في بحر الخطايا والذنوب عبدك يوسف اذكره يا رب في ملكوت السموات وفي أحضان أبائنا القديسيين إبراهيم وإسحاق ويعقوب على الراحة في فردوس النعيم"،ثم كتابات أسفل الضلفة اليمنى من الباب"مما عمل برسم الشهيد العظيم مينا العجائبي بدير جبل حنا أذكر يا رب عبدك نير ابن ميخائيل بخلاص الحجاب اذكره يا رب في ملكوت السموات"،والهيكل عبارة عن هيكل كهفي.





وتوجد كنيسة أخرى صغيرة على اسم السيدة العذراء تتقدمها مساحة غير منتظمة الشكل والتخطيط نصفها الجنوبي مبني من الطوب ويحيط بها إطار من خشب الخرط الجميل والهيكل في الصخر 2.68 × 2.35م وتجد بجداره الشمالي ثلاث دخلات مستطيلة ويتوسط الهيكل المذبح.





وقال إنه تم ترميم هذا الدير على يد منظقة أثار القوصية بأسيوط ووحدة ترميم مصر الوسطى عام 2003م،للحفاظ عليه من الانهيار والتلف وللحفاظ على أثر يعد من أهم الآثار القبطية بأسيوط،حيث يحتفظ الدير بمعصرة زيوت من الخشب مقاستها 180سم × 70سم،وتتكون من قاعدة و قائمتين من الخشب يرتكز عليهما قائم حلزوني يستخدم للعصر وغيرها من التحف الهامة.



وسط عشرات المواقع والأماكن الأثرية في أسيوط يأتي دير مارمينا المعلق بأبنوب ليحمل تاريخا وخصوصية تميزه،حيث يقع هذا الدير بقرية المعابدة في الجبل الشرقي وعلى بعد 35 كم شمال شرق مدينة أسيوط على ارتفاع 170م من سطح الأرض،وكشف لنا تاريخه الدكتور أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الاسلامية والقبطية.