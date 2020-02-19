AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

لطيف معلق في الجبل .. قصة مكان أثري ذكره المقريزي في خططه.. تعرف عليه

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
علاء المنياوي
وسط عشرات المواقع والأماكن الأثرية في أسيوط يأتي دير مارمينا المعلق بأبنوب ليحمل تاريخا وخصوصية تميزه،حيث يقع هذا الدير بقرية المعابدة في الجبل الشرقي وعلى بعد 35 كم شمال شرق مدينة أسيوط على ارتفاع 170م من سطح الأرض،وكشف لنا تاريخه الدكتور أحمد سليمان عبد العال مدير عام مناطق مصر الوسطي للآثار الاسلامية والقبطية.


عبد العال قال إن المقريزي ذكر هذا الدير في خططه قائلًا:"هو دير لطيف معلق في الجبل وهو نقر في الحجر على صخرة تحتها عقبة لا يتوصل إليه من أعلاه ولا أسفله وإنما جملت له نقور في الجبل فإذا أراد أحد أن يصعد إليه أرخيت له سلبة فأمسكها بيده وجعل رجليه في النقور وصعد وبه طاحونة يديرها حمار واحد ويطل على النيل مباشرة تجاه منفلوط وهو اسم بومينا".


وقال عبد العال إن الدير عبارة عن حصن من ثلاثة طوابق به كنيستان الأولى على اسم مارمينا العجائبي وهي الكنيسة الشمالية،وهي مستطيلة تمتد من الشمال إلى الجنوب ويوجد على الهيكل حجاب خشبي روعة من الجمال يرتكز على أساس من الطوب الآجر والحجاب نفذت عليه الزخارف ذات الأشكال الصلبانية ونافذتا التناول و بعض الزخارف الهندسية  والصليب وبعض الزخارف الكتابية.


فنجد على كوشة المدخل الأيمن " أذكر يارب عبدك الخاطي المسكين الغارق في بحر الخطايا والذنوب عبدك يوسف اذكره يا رب في ملكوت السموات وفي أحضان أبائنا القديسيين إبراهيم وإسحاق ويعقوب على الراحة في فردوس النعيم"،ثم كتابات أسفل الضلفة اليمنى من الباب"مما عمل برسم الشهيد العظيم مينا العجائبي بدير جبل حنا أذكر يا رب عبدك نير ابن ميخائيل بخلاص الحجاب اذكره يا رب في ملكوت السموات"،والهيكل عبارة عن هيكل كهفي.


وتوجد كنيسة أخرى صغيرة على اسم السيدة العذراء تتقدمها مساحة غير منتظمة الشكل  والتخطيط نصفها الجنوبي مبني من الطوب ويحيط بها إطار من خشب الخرط الجميل والهيكل في الصخر 2.68 × 2.35م وتجد بجداره الشمالي ثلاث دخلات مستطيلة ويتوسط الهيكل المذبح.


وقال إنه تم ترميم هذا الدير على يد منظقة أثار القوصية بأسيوط ووحدة ترميم مصر الوسطى عام 2003م،للحفاظ عليه من الانهيار والتلف وللحفاظ على أثر يعد من أهم الآثار القبطية بأسيوط،حيث يحتفظ الدير بمعصرة زيوت من الخشب مقاستها 180سم × 70سم،وتتكون من قاعدة و قائمتين من الخشب يرتكز عليهما قائم حلزوني يستخدم للعصر وغيرها من التحف الهامة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طراز مصري قديم.. حكاية دير أثري عمره 16 قرنا من الحضارة في سوهاج

لكل اسم حكاية.. دير رئيس الملائكة بجبل النقلون شاهد على الاضطهاد الروماني للمسيحية

لكل اسم حكاية.. دير أبو حنس.. كنيسة أثرية في المنيا من القرن السادس الميلادي

الأنبا بولا.. قديس أطعمه غراب نصف رغيف ودير أثري يحمل 16 قرنا من الزمان.."حكاية تاريخية"

حصن قوي وحامل أيقونات| رحلة في تاريخ آخر محطات العائلة المقدسة بـ مصر.. صور

لكل اسم حكاية.. دير أبو حنس في المنيا.. تعرف على سبب التسمية

ترشيحاتنا

حكم الطلاق بلفظ أنت طالئ يثير جدلاً.. الهلالي: لا يقع.. وعلى جمعة يحسم الجدل

قرار مفاجئ من رئيس وزراء إثيوبيا بشأن محاولات الانفصال

إعلان عاجل من إيران حول مصابي فيروس كورونا

مقتل مغني راب شهير بالرصاص داخل منزله .. تفاصيل

أزمة التيشيرت.. تامر أمين يعلق على المشكلة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

هجوم عنيف من أمير طعيمة تجاه المدافعين عن مطربي المهرجانات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معدية وزيرة الهجرة..القمامة تصاحب محافظ الغربية فى جولة ميدانية .. شاهد

بعد تهديدها بالانتحار.. 15 صورة تكشف عن إطلالات منى فاروق

سكودا تعلن فتح باب حجز تجربة قيادة لسيارات skoda karoq .. صور