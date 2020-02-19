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رياضة

شاهد ما فعله فريق الزمالك فى التدريبات استعدادا للسوبر المصري

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:18 م
تدريب الزمالك
تدريب الزمالك
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حسن العمدة
رصدت كاميرا صدي البلد، تدريب فريق الزمالك علي ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات استعدادا لمواجهة الاهلي غدا فى كأس السوبر المصري.

وظهر حماس وإصرار من جانب لاعبي الزمالك فى التدريبات من أجل إسعاد جماهير القلعة البيضاء بالحصول علي السوبر المصري علي غريمه التقليدي .

ويسعي الزمالك بالحصول علي البطولة الثانية فى اقل من أسبوع بعد التتويج بكأس السوبر الافريقي علي حساب الترجي التونسي علي ملعب الغرافة بدولة قطر .

ويستضيف ملعب محمد بن زايد بدولة الامارات مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك غدا الخميس في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة .

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