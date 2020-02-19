مدحت نافع: قانون تعديل الثروة المعدنية الذي أقرّه رئيس الجمهورية كان ضروريًا.. فيديو

قال الدكتور مدحت نافع رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات المعدنية ، إن قانون تعديل الثروة المعدنية الذى أقرّه رئيس الجمهورية كان ضروريًا وذلك لتقديم فرص للاستكشاف والبحث ويوجد اليوم في مصر حوافز كثيرة للاستثمار في الثروة المعدنية.









وأضاف مدحت نافع خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى إم سى، أن سابقًا كان يوجد لدينا تعدين جائر على الثروات ولا يقومون بدفع حق الدولة أما الآن لدينا تصورات حديثة عن تعدين الذهب في مصر .









وأوضح مدحت نافع ، أن التفاوض مع المستثمرين في تحديد الإتاوات هذا يضمن المكسب إلى الطرفين ويمكن الآن للشركات الكبرى أن تدخل في المفاوضات الجادة من أجل التعدين علي الذهب.





وتابع مدحت نافع ، أن الاضطرابات التي تحدث على مستوى العالم تجعل اللجوء في الاستثمار في المعادن أمر مهم للغاية.





واستكمل مدحت نافع، أن دعم الاقتصاد بالمعدن النفيس يساعده على الاستقرار وذلك لأن الذهب عند حدوث أي اضطرابات يعلو كثيرًا.