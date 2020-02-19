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أصل الحكاية

شيشة ومهرجانات وراقصة.. مدارس تحولت إلى أفراح شعبية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 08:06 م
صورة متداولة لشيشة
صورة متداولة لشيشة داخل الفصل
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في أقل من أسبوع تحولت بعض المدارس في قرى ومحافظات مصر إلى أفراح شعبية، مهرجانات ونرجيلة وراقصة كل هذا ظهر في أقل من أسبوع، ما أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتسببت هذه الوقائع في جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تسبب في قيام وزراة التربية والتعليم في فصل بعض الطلاب المتورطين في هذه الوقائع، وإحالة العلمين إلى التحقيق.

أغاني مهرجانات وراقصة

في مدرسة السادات بمحافظة المنوفية، فتحت وزارة التربية والتعليم تحقيقا عاجلا، عقب تداول صور وفيديوهات لطلاب المدرسة بعد ما عرضوا فيديو كليب لراقصة على السبورة الذكية داخل المدرسة.

وتقرر فصل 22 طالبا 3 أيام وإحالة مدير المدرسة و15 مدرس إلى التحقيق، بعد الواقعة التي أثارت جدلا واسعا.

شيشة في الفصل

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا صورا لشيشة داخل إحدى الفصول، اتضح  بعد ذلك أنها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية في الجيزة.

وأحالت وزارة التربية والتعليم  4 موظفين للتحقيق، بينهم عامل بمدرسة بحدائق أكتوبر، بعد تداول صورة لتدخين الشيشة داخل المدرسة.

وتبين بعد ذلك أن الصور ترجع تاريخها وقت كنترول الامتحانات، وعامل المدرسة هو من أدخلها بالاتفاق مع مدرس.

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