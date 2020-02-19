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توك شو

كنت أتمنى ولد.. تامر أمين يتأثر وكاد يبكى على الهواء

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:53 م
تامر أمين
تامر أمين
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البهي عمرو

قال الإعلامى تامر أمين، إنه تمنى فى بداية زواجه بأن يرزقه الله بطفل ولد، ولكن الله رزقه بطفلة.


وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن تربية البنت ليست أصعب من تربية الأولاد ولكن أحلى و أمتع.


ولفت  تامر أمين إلى أن شأنه شأن كل الرجال الشرقيين وانه كان يتمنى ولدا لكى يحمل اسمه، ولكن زوجته شيرين لم تخبره بأن أول حملها بنت وظلت تخفى عليه حتى الشهر الثامن.


وأشار تامر أمين إلى أن الطبيبة المسئولة عن زوجته هى من أخبرته بأن حمل زوجته بنت، وتأثر تامر أمين على الهواء وكاد أن يبكي قائلا: " حياتى بعد ما ربنا رزقنى بنور بنتى تحولت لـ انثى".


وأوضح تامر أمين، أنه بعد أن رزقه الله ببنت تمنى أن تأتى الثانية بنت وبالفعل رُزق ببنت.

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