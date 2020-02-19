أزمة التيشيرت.. تامر أمين يعلق على المشكلة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن الجميع فى مصر وخارجها ينتظر مباراة السوبر التى ستقام فى أبو ظبي غدا بين الأهلى و الزمالك.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن الساعات القليلة الماضية حدث جدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ملابس اللاعبين غدًا فى المباراة.





ولفت أمين: " النادى الاهلى هيلعب بالتيشيرت الأحمر، لكن الزمالك سيرتدي التيشيرت الأزرق" .





وأشار إلى أن جمهور الزمالك لديه حالة من الغضب بسبب التيشيرت، مؤكدا أن بعض المشجعين قالوا ان هناك مجاملة لـ الأهلى وهذا غير صحيح.





وأوضح تامر أمين، أن اتحاد الكرة المصري خرج وتحدث عن هذه الواقعة وقال : " فى السوبر المباراة تكون على أرض صاحب بطولة الدوري، وبطل الدوري هو الأهلى ولذلك يلعب الأهلى بالملابس الرسمية و الزمالك بالتقليدية" .