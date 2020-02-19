إيه ده.. تامر أمين يعنف فريق إعداده على الهواء.. فيديو

قال الإعلامى تامر أمين، إن هناك أسرابا من الجراد منتشرة فى بعض الدول، موضحًا أن الجراد يسير فى أسراب كبيرة وكثيفة.





وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار، أن هناك فيديو مخيفا تم نشره على إحدى القنوات الأفريقية يكشف حجم الجراد.





ولفت تامر أمين: "أن القضاء على الجراد أمر صعب وعندما يدخل فى أى دولة يقضى على الأخضر و اليابس، وطالب تامر أمين من إعداده بعرض الفيديو" .





ووجه تامر أمين بعض الكلمات لفريق إعداده أثناء عرض الفيديو لكن صوته كان واضحا منها : " ايه ده هو ده الفيديو.. استنوا شويه.. هو فين الجراد أنت جايبين العيال".





وأشار تامر أمين إلى أن ظاهرة الجراد جاءت مصر فى سنوات ماضية، موضحًا الجراد كان مغطى السماء، وتمنى عدم تكرار هذه الكارثة.