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أخبار العالم

الكشف عن فضيحة كبرى في إيران بعد وفاة أول حالتي إصابة بـ كورونا

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:24 م
صدى البلد
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حسام رضوان
كشف عضو اللجنة الوطنية للأمراض المعدية في وزارة الصحة الإيرانية، مسعود مرداني، عن فضيحة كبرى بشأن وفاة أول حالتي إصابة بفيروس كورونا.

وبحسب قناة "إيران إنترناشونال"، فإن المريضين خضعا للفحوصات الطبية قبل وفاتهما، لكن تم التأكد من النتيجة وإصابتهما بفيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" بعد وفاتهما.

وكان إيران قد أعلنت وفاة أول حالتي إصابة بفيروس كورونا الجديد، بعد 4 ساعات تقريبا من إعلان إصابتهما.

وأثار الفارق الزمني بين إعلان الإصابة والوفاة، حالة من الجدل والتشكيك في إيران، وقال جواد حيدريان، وهو صحفي وناشط بيئي إيراني إن: "الفاصل الزمني بين الإعلان عن إصابة مواطنين اثنين بفيروس كورونا في قم، وموتهما، 4 ساعات فقط. هذا يعني أن الفيروس قد وصل إلى البلاد قبل ايام، لكنه لا يزال مخفيا ولم يتكلم الإعلان عنه. وهذا دليل على أن النظام المعلوماتي انهار مثل الثقة العامة في  إيران".

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" بأنه تقرر إغلاق الجامعات والمدارس في محافظة قم، ليوم غد، الخميس.

وقالت الوكالة إن هذا الإجراء جاء من اجل الوقاية وإجراء تحقيقات في تفشي فيروس كورونا الجديد.

وأعلنت إيران ارتفاع عدد مصابي فيروس كورونا إلى 6 أشخاص، بعد ساعات من وفاة أول حالتين في مدينة قم.
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