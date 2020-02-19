عماد النحاس: فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون وأطالب بتأجيل القمة

أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه مع قرار تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 24 فبراير، لمصلحة الفريقين الإفريقية.





وتابع عماد النحاس في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أشجع الأهلي وأتمنى فوزه في لقاء السوبر غدا وأتمنى خروج المباراة بالشكل الأمثل.





وأضاف: فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون ولكن الأمور المادية أفسدتها.



