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رياضة

عماد النحاس: فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون وأطالب بتأجيل القمة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 11:42 م
عماد النحاس
عماد النحاس
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محمد رشاد
أكد عماد النحاس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، أنه مع قرار تأجيل لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري يوم 24 فبراير، لمصلحة الفريقين الإفريقية.

وتابع عماد النحاس في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أشجع الأهلي وأتمنى فوزه في لقاء السوبر غدا وأتمنى خروج المباراة بالشكل الأمثل.

وأضاف: فاوضت لاعبين من الأهلي لضمهم للمقاولون ولكن الأمور المادية أفسدتها.

تقام بطولة السوبر المصري بنسختها الـ17 لموسم (2018-2019) بين الأهلي بطل الدوري، والزمالك بطل كأس مصر، في الإمارات، على ملعب محمد بن زايد الدولي.

وتستضيف الإمارات، بطولة السوبر المصري، للمرة الرابعة، في تاريخ المسابقة المحلية، حيث كانت المرة الأولى في 2015، وجمعت بين الأهلي والزمالك، وفاز المارد الأحمر 3-2.

وكانت المرة الأخيرة، في 2017 والتي جمعت الأهلي بطل الدوري والكأس، بالمصري البورسعيدي، وصيف الكأس، وفاز الأهلي بهدف وليد أزارو في الأشواط الإضافية.
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