اهم الاخبار: استقالة مسئول أمريكي بارز ..ارتفاع جنوني فى أسعار الذهب ..مرتضى منصور يعتذر عن السوبر

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
استقال كبير المسئولين السياسيين بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" جون رود، وكشف بيان استقالته عن أنه تعرض لضغوط من الرئيس ترامب؛ لحمله على الرحيل " اقرأ المزيد ".
أوضحت منظمة الصحة العالمية، ان حالة الشخص الأجنبي حامل فيروس كورونا فى مصر، مبشرة وهناك تطورات إيجابية جديدة عن حالته " اقرأ المزيد " .
ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 - 2- 2020، بنحو 7 جنيهات، عن سعره بالمستهل، وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا بمحلات الصاغة نحو 696 جنيها مرتفعا 7 جنيهات، بعد أن بدأ اليوم بسعر 689 جنيها " اقرأ المزيد ".
قتل مغنى الراب الأمريكي الشهير بوب اسموك بالرصاص في عملية سطو مسلح فيما يبدو لسرقة منزله في وقت مبكر من صباح الأربعاء" اقرأ المزيد ".
قرر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إيقاف 4 معلمين وعامل ومعلمة اقتصاد منزلي، عن العمل واحالتهم إلى التحقيق بمدرسة الكوثر التابعة لإدارة 6 أكتوبر التعليمية على خلفية انتشار صور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قيل إنها تم التقاطها من داخل مدرسة الكوثر التابعة لإدارة ٦ اكتوبر التعليمية في الجيزة، وأظهرت هذه الصور وجود شيشة داخل المدرسة" اقرأ المزيد ".
تراجعت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه خلال ختام تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 19 - 2- 2020، بنحو قرشين، وسجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 15.55 جنيه للشراء و 15.65 جنيه للبيع" اقرأ المزيد ".
قام المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بالاعتذار عن حضور السوبر أمام الأهلي بالإمارات والمقرر له غدا الخميس " اقرأ المزيد " .
عقد المتحدث باسم القيادة الأمريكية الوسطى بوزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" مؤتمرا صحفيا حول شحنة الأسلحة الإيرانية المضبوطة" اقرأ المزيد ".
.